Dode en 4 gewonden bij explosie afvalverwerkingsbedrijf Indaver

Bij afvalverwerkingsbedrijf Indaver, langs de A12 in Stabroek (Antwerpen), is deze namiddag een explosie gebeurd. Daarbij kwam één medewerker om het leven en vielen nog vier gewonden.

De ontploffing gebeurde bij het lozen van een vloeibare afvalvloeistof in een put. De put zelf is ontploft en de man die de vloeistof aan het lozen was, een medewerker van Indaver, kwam daarbij om het leven. Dat meldt het bedrijf zelf en wordt bevestigd door de federale politie. Daarnaast raakten vier mensen lichtgewond, zij werden overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer ging ter plaatse, maar heeft de site intussen weer verlaten omdat er van brand geen sprake is, zegt brandweerwoordvoerder Kristof Geens. De site werd wel volledig ontruimd, uit veiligheidsoverweging. Truckers spreken over brokstukken die ter hoogte van Indaver op de rijbaan van de Havenweg zijn gevlogen.

Eind februari 2016 werd Indaver al eens opgeschrikt door een explosie en brand. Die ontploffing was het gevolg van een chemische reactie in een tankwagen. Er vielen toen geen slachtoffers.

Foto: archief