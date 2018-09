Dode bij zware brand in Wachtebeke

In het Oost-Vlaamse Wachtebeke is vannacht een man omgekomen bij een zware woningbrand in de Akkerstraat. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen, dat de omstandigheden onderzoekt. Vermoedelijk gaat het om een accidentele brand.

Het vuur brak rond 2.00 uur deze ochtend uit in het pand aan de Akkerstraat in Wachtebeke. Hoe de brand ontstond, is nog niet duidelijk, maar voorlopig wordt uitgegaan van een accidentele brand. Vijf bewoners konden op tijd de woning verlaten, maar één man bleef in de brand.

De identiteit van het dodelijke slachtoffer is nog niet duidelijk, zegt het parket. De bewoners zouden buitenlandse arbeiders zijn die voor een bouwbedrijf werken. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld voor verder onderzoek.