Dode bij zwaar ongeval op E17 richting Antwerpen

Op de E17 viel daarnet een dode bij een zwaar ongeval. De weg is richting Antwerpen volledig afgesloten in Kalken. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om de omgeving te vermijden en om te rijden langs de E40 en de E34.

Een personenwagen wilde van het Total tankstation invoegen op de snelweg en werd achteraan aangereden door een vrachtwagen. De bestuurder van de wagen kwam bij het ongeval om het leven. Oorspronkelijk werd bevestigd dat het om twee doden ging. “Er is ook een zwaargewonde die in levensgevaar verkeert”, zegt parketwoordvoerster An Schoonjans.

Alle verkeer op de E17 richting Antwerpen moet de snelweg verlaten via uitrit 11 Beervelde. Er wordt aangeraden de calamiteitenroute met letter F tot aan de oprit 12 in Lokeren te volgen, waar je opnieuw de snelweg op kan. Het verkeer op lange afstand van Brugge naar Antwerpen kan via de A11/E34 rijden. Wie van Gent naar Antwerpen wil, neemt best de E19 via Brussel of via de R4-Oost en de E34. Wie van Gent naar Hasselt moet, kan eveneens via Brussel omrijden.

Foto: Verbaere (HLN)

#E17 Update: ongeval Parking Kalken → Antwerpen. De E17 zal nog een tijd afgesloten blijven richting Antwerpen. Rijd om via E40 of E34 indien mogelijk. Verkeer moet in Beervelde de snelweg verlaten en route F volgen tot oprit Lokeren. https://t.co/db96F8pEY1 pic.twitter.com/CxlMHSRkQX — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 7 september 2018