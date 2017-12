Dode bij woningbrand in Ternat

Bij een woningbrand in Sint-Katherina-Lombeek, in Ternat, is een dodelijk slachtoffer gevallen. Dat meldt de woordvoerder van de brandweerzone.

Het vuur in de woning langs de Nieuwbaan werd rond 11.45 uur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer bleek de bewoner van het pand overleden. Het vuur is intussen onder controle, maar de schade aan de woning is aanzienlijk. Volgens de branddeskundige heeft de brand een accidentele oorzaak. "Vermoedelijk is de brand ontstaan in de zetel door een sigaret en vervolgens overgeslagen op andere goederen", klinkt het.