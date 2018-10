Dode bij ongeval op E40 in Drongen

Een 66-jarige man is om het leven gekomen nadat een vrachtwagen met een lading auto’s is ingereden op een file op de E40 ter hoogte van Drongen. Volgens getuigen is de laagstaande zon vermoedelijk de oorzaak van het ongeval.

“Ik zag dat er een file ontstond en dat de snelheid beperkt was tot 50 kilometer per uur”, vertelt een vrouw die slechts een paar voertuigen achter het dodelijk ongeval reed. “Iedereen ging vol in de remmen dus ik gooide ook alles toe. Tegelijk gebeurden verschillende aanrijdingen.”

De aanrijding die de hoogste tol eiste gebeurde in de staart van de file, waar een vrachtwagen die auto’s vervoerde op een wagen knalde. Die wagen raakte daardoor gekneld tussen de aanrijdende vrachtwagen en zijn voorligger, ook een vrachtwagen. De inzittende van de wagen, volgens de federale politie een 66-jarige man uit Oost-Vlaanderen, overleefde de enorme klap niet. Door het plotse, harde remmen viel ook een van de auto’s van de oplegger.

Lage zon

“We zagen de auto door de lucht vliegen”, vertellen andere getuigen van de zware klap. “De zon stond heel laag en het zicht was slecht. Waarschijnlijk is de aanrijding daardoor gebeurd.”

De E40 is momenteel nog volledig versperd. De federale politie is ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Er wordt ook een 3D-model gemaakt van het ongeval om accurater de omstandigheden te kunnen inschatten.

De snelweg is ondertussen weer vrijgemaakt. Het rijbewijs van de vrachtwagenbestuurder werd door het parket ingetrokken voor de periode van 15 dagen.