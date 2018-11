Dode bij Imec Heverlee na ongeval met hoogtewerker

In Heverlee bij Leuven is een persoon om het leven gekomen bij wetenschapscentrum Imec. Volgens de brandweer die ter plaatse kwam, is de bediener van een hoogtewerker onder de hoogtewerker terechtgekomen. Alle hulp kwam te laat.

Bij het binnenbrengen van een hoogtewerker in het bedrijf, op hoogte, is een kraan omgevallen. Daarbij kwam de bediener van de hoogtewerker onder de hooogtewerker zelf terecht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de man te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat, dat bevestigt de brandweer aan VTM NIEUWS.

"We kunnen helaas bevestigen dat een werknemer van een externe firma overleden is bij een ongeval tijdens werken aan onze 'clean room'", zegt Hanne Degans, woordvoerster van IMEC. "Dit is voor ons een zware klap. Onze aandacht gaat nu uit naar zijn collega's, familie en vrienden. Verder wachten we het onderzoek af."

IMEC is het grootste onafhankelijke Europese onderzoekscentrum op het gebied van micro-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-systemen.