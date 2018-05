Dode bij frontale botsing in Torhout

In Torhout in West-Vlaanderen zijn vannacht een dode en drie zwaargewonden gevallen bij een frontale botsing. Twee van de slachtoffers zijn nog in levensgevaar. Dat bevestigt de lokale politie.

Het ongeval gebeurde om 1.00 uur vannacht in de bocht aan het kasteel van Wijnendale in de Oostendestraat. "De bestuurder van een bestelwagen verloor de controle over zijn voertuig, reed dwars door de middenberm en botste frontaal op een tegenligger met daarin vier inzittenden, twee bevriende koppels”, zegt woordvoerdster Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter.

Zwaargewonden

De bestuurder van de auto, een man van 65 uit Staden, is ter plaatse overleden. Zijn vrouw van 60 die achteraan zat werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Ook haar vriendin, een vrouw van 60 uit Kortemark, raakt levensgevaarlijk gewond. Haar man van 61 vooraan is niet gewond, maar werd in shock naar het ziekenhuis gebracht.

Oorzaak nog onduidelijk

De bestelwagen botste nog op een tweede voertuig, maar die bestuurder raakte niet gewond. De bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt, een man van 44 uit Menen, is ook zwaargewond, hij was even in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom hij plots van zijn rijvak afweek. Door het ongeval werd de straat tot vanmorgen vroeg gedeeltelijk afgesloten. Er kwam een verkeersdeskundige van het parket ter plaatse.