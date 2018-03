Dode baby in reistas: moeder blijft aangehouden

De jonge vrouw die ervan verdacht wordt haar baby te hebben gedood en daarna het lijkje in een reiskoffer te hebben verstopt, blijft aangehouden. Ze verscheen vandaag voor de raadkamer, die besliste haar aanhouding te verlengen.

De 23-jarige vrouw zou in de krokusvakantie thuis bevallen zijn. Ze had aan niemand verteld dat ze zwanger was. Na de bevalling zou ze het kindje gedood hebben. Het lichaampje verstopte ze in een reistas.

Het was de grootvader die de gruwelijke ontdekking deed. Nadat hij het babylijkje gevonden had, verwittigde hij de politie, die de jonge vrouw oppakte.

Vandaag verscheen ze voor de raadkamer in Tongeren, die besliste dat de vrouw aangehouden blijft. Haar advocaat weigerde commentaar te geven.

