Dode baby Aalst blijkt natuurlijk overlijden

De dood van een baby van zes maanden oud in een kinderdagverblijf in Aalst, was een natuurlijk overlijden met een medische oorzaak. Dat blijkt uit de autopsie op het slachtoffer. Verder onderzoek moet uitmaken of de dood van het kind voorkomen had kunnen worden.

Het kinderdagverblijf had zelf de hulpdiensten verwittigd. Ook de politie kwam ter plaatse en de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen was een onderzoek gestart.

Een wetsarts voerde een autopsie uit en daaruit blijkt dat het om een natuurlijk overlijden met een medische oorzaak gaat. Er is geen sprake van een crimineel feit of van kwaad opzet. Het onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden loopt nog voort.