Dochter Gyselbrecht vergeeft vader

Elisabeth Gyselbrecht heeft haar vader André vergiffenis geschonken. "Ik weet dat het niet uit eigenbelang was, maar wel om zijn kleinkinderen te beschermen", verklaarde ze op het proces over de moord op Stijn Saelens. André Gyselbrecht wordt gezien als de opdrachtgever van de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens.

Na afloop van de pleidooien van haar advocaten kreeg Elisabeth Gyselbrecht als burgerlijke partij zoals gebruikelijk ook zelf kort het woord. Haar advocaat Els Gauquie had eerder ook al gepleit dat Elisabeth Gyselbrecht op een menselijke straf hoopt voor haar vader.

"Ik wens jullie te zeggen dat ik Stijn ongelooflijk graag gezien heb", zei Elisabeth. "Hij leeft verder in onze vier kinderen, maar ik was verblind uit liefde voor hem. Had ik toen geweten wat ik nu allemaal weet, dan had ik andere beslissingen genomen."

Elisabeth zegt ook te begrijpen waarom haar vader zo ongerust was. "Ik begrijp waarom hij zich zorgen maakte om mij en de kinderen. Ik kan hem vergiffenis schenken, omdat ik weet dat wat hij gedaan heeft niet uit eigenbelang is. Wel om mij en de kleinkinderen te beschermen."

"Elisabeth is hoofdinspecteur"

"Elisabeth is vanaf dag 1 op zoek gegaan naar de waarheid. Ze wordt liever gekwetst door de waarheid dan getroost door de leugen", zei ook haar advocate Gauquie. "En ze is veel gekwetst geweest. Zij is het het die naar Pierre Serry is gereden om hem te vragen wat er aan de hand was, zij heeft het vuur aan de schenen van haar vader gelegd. Zij is inwezen de hoofdinspecteur van het onderzoek en zij is de eerste rechter van haar vader, die van haar een weduwe heeft gemaakt."

Hoe zat het nu weer?

In de zaak van de Kasteelmoord moeten André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus 'Roy' Larmit (40) zich voor de correctionele rechtbank van Brugge verantwoorden voor de moord op Stijn Saelens.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Twee weken na de feiten werd zijn lichaam teruggevonden vlak bij een chalet in Maria-Aalter. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt beschouwd als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry zou als tussenpersoon opgetreden zijn bij het beramen van de moord.

Evert de Clercq zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Deze laatste werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit naar het kasteel in Wingene gebracht. Larmit zou ook geholpen hebben om het lichaam van het slachtoffer te begraven.