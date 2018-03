Dochter die met moeder oplichtte, komt vrij

De vrouw van 24 die in de cel zat omdat ze samen met haar moeder tientallen mensen heeft opgelicht, komt vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer van Brugge zonet beslist. Haar moeder zit wel nog altijd vast, haar aanhouding werd eerder al verlengd.

De vrouw mag vandaag de gevangenis verlaten, maar moet zich wel aan enkele voorwaarden houden. Ze mag niet als zelfstandige werken, maar moet werk zoeken in loondienst. Ze heeft ook een contactverbod met haar moeder. Dat bevestigt haar advocate Nathalie Goedertier aan VTM NIEUWS.

Terug naar kinderen

De twee dochters van één en twee jaar van de vrouw mogen weer bij haar wonen. Toen ze in de cel zat, werden die opgevangen door een crisisopvang. Het parket gaat niet in beroep, dus de vrouw komt vandaag nog vrij.

De vrouw zat samen met haar moeder in de cel omdat ze wellicht meer dan honderd mensen hebben opgelicht. De twee vrouwen deden zich voor als immomakelaar en verkochten huizen die niet bestaan. De voorschotten van hun slachtoffers staken ze vervolgens in eigen zak. Het duo verkocht ook fictieve handtassen en babyspullen via tweedehandswebsites.

