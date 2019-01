Silke Zegers (22) is woest op haar moeder. Zondagavond laat stond de vrouw ineens naast haar bed: “Ik heb je vader vermoord.” Ze vond haar papa in de woonkamer, zijn gezicht en borst onder het bloed. “Silke voelt zich heel erg alleen”, zegt haar advocate. “Want in één vingerknip is ze haar papa én mama kwijt.”