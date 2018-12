Dit zijn populairste voornamen van 2018

Arthur voor de jongens en Mila/Olivia voor de meisjes. Deze namen waren het afgelopen jaar het meest in trek bij ouders die een kindje kregen in Vlaanderen. Dat blijkt uit een telling van Kind en Gezin.

De naam Arthur stoot zo Liam van de troon. Die stond vorig jaar op de eerste plaats, maar zakt dit jaar naar plaats vijf. Opvallend: de aanvoerder van 2015 en 2016, Lucas, zakt naar plaats vier, al blijft de jongensnaam wel de officieuze aanvoerder. Zo werden er 292 Lucas’jes geboren en kregen 115 kindjes de naam Lukas, wat het totaal toch op 407 brengt.

Meisjesnamen

De populairste voornaam voor meisjes is dit jaar Mila. Die voornaam voerde ook al in 2016 de lijst aan, maar werd vorig jaar van de troon gestoten door Louise. Die zakt dit jaar naar de vierde plaats. Mila moet haar eerste plaats wel delen met Olivia, want ook daar werden er 322 van geboren.

'Bekende sterreneffect'

Heel wat ouders lieten zich ook inspireren door bekende sterren bij het kiezen van de naam voor hun kindje. Zo werden er in ons land 26 baby's geboren die de naam Ariana kregen (van Ariana Grande), 19 Selena's (naar Selena Gomez) en 17 Demi's (naar Demi Lovato). Ook de VTM-presentatrice Frances Lefebure is duidelijk een inspiratie: in ons land werden dit jaar 37 meisjes geboren die haar naam kregen. En ook Hanne (73 geboren baby's) en Marthe (43 geboren baby's) blijven populair.