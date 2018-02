Dit zijn populairste bestemmingen tijdens krokusvakantie

Op reis gaan tijdens de krokusvakantie wordt steeds populairder. Dat blijkt uit cijfers van TUI. Vooral het aantal vliegvakanties neemt toe. Er is een stijging van zeventien procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Volgens TUI speelt het slechte weer tijdens de maanden december en januari zeker een rol. Veertig procent van de mensen die volgende week op vakantie vertrekken, vliegen naar de zon. De top vijf van populairste zonvakanties ziet er zo uit:

1. Spanje

2. Marokko

3. Mexico

4. Egypte

5. Dominicaanse Republiek

Maar ook sneeuwvakanties zijn populair. Dertig procent van de mensen verkiest sneeuw boven zon. Frankrijk is traditioneel de favoriete bestemming bij wintersporters. Ongeveer de helft van hen gaat naar daar. Maar ook deze bestemmingen doen het goed:

1. Frankrijk

2. Oostenrijk

3. Duitsland

4. Zwitserland

5. Italië

De overige dertig procent gaat voor een citytrip of vakantie dicht bij huis. In Barcelona is het aantal Belgische bezoekers zelfs verdubbeld. Deze steden blijven populair bij Belgische toeristen:

1. Londen

2. Parijs

3. Rome

4. Barcelona

5. Lissabon