Dit zijn nieuwste foto's van prins Louis

Kensington Palace heeft twee foto's verspreid van prins Louis, het derde kind van prins William en zijn vrouw Kate. Op de meest recente foto is de kersverse baby te zien in de handen van zijn zus Charlotte, die hem een kus geeft.

Louis werd geboren op 23 april, en is het derde kindje van de hertog en hertogin van Cambridge. Het paleis verspreid nu twee foto's die mama Kate heeft genomen in de eerste weken na zijn geboorte.

De nieuwste foto werd nog maar drie dagen geleden genomen, op de verjaardag van zusje Charlotte. Daarop is te zien hoe zij haar nieuwe broertje vasthoudt en hem een kusje geeft op zijn voorhoofd. De andere foto werd genomen op 26 april, amper drie dagen na de geboorte.

Prins William en Kate Middleton zeggen verheugd te zijn de foto's te kunnen delen. "Ze bedanken iedereen voor de liefdevolle boodschappen die ze hebben gekregen na de geboorte van prins Louis, en na de verjaardag van prinses Charlotte", klinkt het in de mededeling op Twitter.

This image of Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge at Kensington Palace on 26th April.



The Duke and Duchess would like to thank members of the public for their kind messages following the birth of Prince Louis, and for Princess Charlotte’s third birthday. pic.twitter.com/bjxhZhvbXN