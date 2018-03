Dit zijn eerste beelden van wolvin Naya

Er zijn voor het eerst beelden opgedoken van wolvin Naya. Ze loopt al een tijdje rond in Limburg, maar tot nu toe kon niemand haar spotten. Nu heeft een wildcamera van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) Naya gefilmd in de buurt van Bosland in Hechtel-Eksel.

Het dier kreeg in oktober 2016 een gps-zender van de universiteit van het Duitse Dresden, zodat ze op de voet kon worden gevolgd. Een jaar lang bleef ze in de noordelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern leven, maar met kerst had Naya - want die naam kreeg ze - er blijkbaar genoeg van en trok ze richting Nederland.

Op 2 januari stak ze de grens met ons land over. Eerst verbleef de wolf in Beringen en in de buurt van het militaire domein in Leopoldsburg, nu is ze dus gespot in Hechtel-Eksel.

Een tweede wolf, die in Limburg was opgedoken, kwam zondag 11 maart om het leven na een aanrijding met een auto in Opoeteren.

