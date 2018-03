Dit zijn de nieuwe 'zwarte punten' in Vlaanderen

Er staan 213 'zwarte punten' op de nieuwe dynamische lijst met onveilige verkeerspunten in Vlaanderen. Die lijst is opgemaakt op basis van de ongevallencijfers in de periode 2014-2016. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil die gevaarlijke punten niet alleen sneller aanpakken, hij wil daarbij ook de hulp van private bedrijven inschakelen.

Na de dood van een 16-jarig meisje op een gevaarlijk kruispunt in Oostakker bij Gent, laaide in februari de discussie over de aanpak van de 'zwarte punten' in Vlaanderen opnieuw op. Vlaanderen lanceerde in 2002 een lijst van 809 'zwarte punten', veelal kruispunten waar in het verleden veel ongevallen gebeurden. Maar intussen zijn nog steeds niet al de punten op die historische lijst aangepakt. Zo is gebleken dat er nog 22 punten overblijven. Minister Weyts kondigde aan dat hij middelen vrijmaakt voor die resterende punten.

"Slimmer en sneller aanpakken" Maar eigenlijk wil Weyts voortaan liever werken met een dynamische lijst van zwarte punten. Die lijst wordt dan jaarlijks aangepast op basis van de meest recente ongevallencijfers. Op die manier is het ook de bedoeling korter op de bal te spelen. "We zijn nu nog altijd bezig om de verkeersproblemen uit de jaren 1990 aan te pakken", zegt Weyts. "Dat moet slimmer en sneller kunnen."

Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid heeft vandaag de dynamische lijst voor 2018 goedgekeurd. Hoe is die lijst precies opgesteld? Op de lijst staan alle locaties langs gewestwegen waar in de voorbije drie jaar minstens drie ongevallen zijn gebeurd, met een opgetelde ongevallenscore van minimum 15. De punten vertegenwoordigen de menselijke schade die veroorzaakt werd: een dodelijk slachtoffer krijgt een score van 5, een zwaargewond slachtoffer een score van 3 en een lichtgewonde een score van 1.

213 zwarte punten Concreet telt de lijst nu 213 zwarte punten. Daarvan zijn er volgens Weyts intussen al 33 aangepakt. Op nog eens 44 locaties zijn er dit jaar 'quick wins', snelle gerichte ingrepen, gepland. Voor 61 locaties is er al een structurele oplossing gepland, maar wordt bekeken of er niet ook hier quick wins mogelijk zijn.

Voor de overblijvende 75 locaties wil Weyts private bedrijven aan het werk zetten om quick wins uit te werken. Bedoeling is dus dat externen helpen bij de versnelde aanpak van de zwarte punten.

