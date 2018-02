Dit zijn de 5 mooiste winterwandelingen

Stevig wandelen verbrandt meer vet dan lopen, dat zei kinesist Lieven Maesschalck afgelopen weekend aan Het Laatste Nieuws. Een stevige wandeling maken is dus de boodschap! Geen idee waar je moet beginnen? Geen zorgen, wij zijn er voor u:

1. Averbode Bos en Heide (Averbode)

Wandelroutes tussen 4 en 32 km

Het Averbode Bos en Heide is een grote brok pure natuur, waar veel rust heerst. Het natuurgebied bevindt zich vlakbij de abdij van Averbode. Je vindt er vennen, bossen én heide en je kan er dagenlang wandelplezier beleven.

Foto: Wim Dirckx

Meer informatie vind je hier

Het natuurgebied in Meerhout omvat negen wandelingen in het hart van de Kempen, aan de oevers van de Grote Nete. Er is ook een Totterpad, een speelpad op maat van kinderen met bruggetjes en een vogelkooi waar kinderen in kunnen klimmen.Foto: Wim Dirckx

Meer informatie vind je hier

In de Blankaart in Diksmuide kan je fietsen en wandelen in de polders, tussen heel veel vogels en ontluikende bloemen.Foto: Edgard Verhasselt

Meer informatie vind je hier

Een oase van rust, dat vind je in het Hageven in Neerpelt. Het prachtige natuurlandschap bevindt zich vlakbij de grens met Nederland.Foto: Stein Temmerman

Meer informatie vind je hier

De Kalkense Meersen omvatten zes wandelroutes aan de oevers van de Schelde. Wat je er kan vinden? Bloemen, laantjes en zeldzame weidevogels.Foto: Wesley Poelman

Meer informatie vind je hier

Coverfoto: Wim Dirckx