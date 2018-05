Dit zijn beste Belgische pretparken

Heel wat Belgische pretparken vielen vandaag in de prijzen tijdens de Diamond Themepark Awards, waarbij jaarlijks de beste attractieparken, dierentuinen en themaparken van België en Nederland gekozen worden. Walibi Belgium, Aqualibi en Pairi Daiza gingen met de Belgische hoofdprijzen aan de haal en zijn respectievelijk het beste pretpark, het beste waterpark en de beste zoo.

Tijdens de Diamond Themepark Awards werden al voor de achtste keer de beste attractieparken, dierentuinen en themaparken verkozen. Dat gebeurt door een vakjury, in samenspraak met 35.000 fervente bezoekers van themaparken. De meeste prijzen gelden voor België en Nederland, maar er zijn ook Europese categorieën.

Efteling

De Efteling (in Nederland) is de grote winnaar met twaalf awards. Het park werd onder meer bekroond als 'Beste pretpark in de Benelux' en de nieuwste attractie 'Symbolica: Paleis der Fantasie' werd bekroond als beste nieuwe attractie in Europa.

Walibi Belgium

Ook Walibi Belgium viel meermaals in de prijzen. De belangrijkste pluim die het pretpark op haar hoed mocht steken is die van ‘Meest sensationele park van België’. De prijs voor ‘Beste waterpark’ ging naar Aqualibi.

Pairi Daiza

Dierenpark Pairi Daiza werd tijdens de prijsuitreiking uitgeroepen tot 'Mooiste park', 'Beste dierenpark van Europa en van de Benelux', 'Mooiste dierenverblijf' (de vulkanen van de gorilla’s) en 'Beste nieuwe dierenverblijf' (de bloementempel van de orang-oetans) van België en Nederland.

Plopsa

Plopsa trok naar huis met vijf awards. Plopsaland De Panne is het meest kindvriendelijke familiepark en Plopsa Indoor Hasselt het beste kinderpark.