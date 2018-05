Dit weten we over slachtoffers Luik

Bij de schietpartij in Luik heeft schutter Benjamin Herman drie mensen doodgeschoten. Twee van de drie slachtoffers, Lucile en Soraya, waren politieagenten. Het derde slachtoffer, Cyril, was een toevallige voorbijganger in de auto. Dit weten we nu over de slachtoffers.



Benjamin Herman heeft de twee politieagenten eerst langs achteren aangevallen met een mes, alvorens hun dienstwapens tegen hen te gebruiken. De twee politieagenten overleefden de schietpartij niet. Daarna is de dader te voet verdergegaan en heeft hij een student die zich in een wagen bevond, doodgeschoten.

De schutter trok vervolgens naar het atheneum Léonie de Waha, waar hij een werknemer gijzelde. De politie is het gebouw binnengevallen, en de dader is al schietend naar buiten gekomen. Daarbij raakten verschillende agenten gewond aan de benen. De speciale eenheden van de politie hebben de man daarop geneutraliseerd. "Hij is overleden", aldus de procureur.

Lucile

Hulpagente Lucile Garcia, een vijftiger uit de streek van Verviers, wordt door haar collega’s beschreven als een topcollega. “Een fantastische vrouw”, klinkt het bij haar aangeslagen collega’s. “Zij heeft dit absoluut niet verdiend.”

“Een maand geleden stapte ze nog maar in het huwelijksbootje met haar partner, ook een collega van ons”, zeggen de collega’s. “Zij vormden al veertien jaar een koppel en ze waren net grootouders geworden, iets waar ze ontzettend fier op waren.”

De familie van Garcia, die voor ze in Luik aan de slag ging agente was in de Brusselse politiezone Marlow, kreeg tien jaar geleden al een zware slag te verwerken toen haar zoon Axel op 21-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeval. “Iedereen is met zijn gedachten bij haar partner en we zullen er alles aan doen om hem te ondersteunen”, klinkt het.

Soraya

Hulpagente Soraya Belkacemi, mama van een tweeling, mocht sinds kort een wapen dragen. Maar de dader nam haar wapen af en schoot haar en Lucile ermee dood.

Cyril

Nadat Herman Soraya en Lucile had doodgeschoten, probeerde hij een wagen te carjacken. Daarbij schoot hij Cyril Vangriecken dood, een 22-jarige jongeman uit Vottem bij Luik. Een getuige vertelt aan RTL dat Cyril als passagier in de auto van zijn moeder zat. Herman schoot de jongeman van dichtbij dood. De moeder liep daarna in paniek uit de auto.