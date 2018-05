Dit weekend tot 24 graden

De komende dagen wordt het weer aangenamer. Vandaag wordt het rond de vijftien graden, maar de volgende dagen wordt het alsmaar warmer. Zaterdag gaan we voorbij de twintig graden en maandag is zelfs 25 graden haalbaar.

Vandaag krijgen we, na het snel optrekken van nevel en lokale mistbanken, mooie opklaringen. In de Ardennen kan de laaghangende bewolking hardnekkiger zijn. In de loop van de dag ontstaat er in het binnenland stilaan meer bewolking, maar het blijft droog. De maxima liggen tussen elf graden in Hoog-België en zestien graden in de Kempen bij een zwakke tot matige noordenwind.

Volgende dagen

Vanavond verdwijnen de wolken en tijdens de nacht wordt het uiteindelijk helder maar vrij fris. De minima gaan van één tot vijf graden. Op sommige plaatsen kan er zich nevel of mist vormen.

Morgen is het droog en zonnig, op enkele sluierwolken na. De maxima liggen rond de veertien graden in de Hoge Venen en aan zee, en zeventien graden in het centrum.

Tijdens het weekend en ook maandag blijft het zonnig, met maxima die geleidelijk stijgen. Dinsdag en woensdag zou het iets onstabieler weer kunnen worden, met kans op een bui. Het kwik zou wel boven twintig graden blijven.