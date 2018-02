Dit weekend nog geen schaatspret

Het is nog overal in Vlaanderen verboden om te schaatsen op natuurijs. “Het ijs is op geen enkele plek dik genoeg om veilig te kunnen schaatsen”, zegt Marie-Laure Vanwanseele van het Agentschap Natuur en Bos aan VTM NIEUWS. IJs betreden waar dat niet is toegelaten, is dan ook levensgevaarlijk.

De zon schijnt nog volop en overdag zijn er nog positieve temperaturen. Ook door de wind worden ijslagen minder snel dik.

Het ijs zal vermoedelijk pas ten vroegste in de tweede helft van volgende week dik genoeg zijn. “We houden de situatie in de gaten, samen met de lokale autoriteiten”, zegt Vanwanseele.

Eigen risico

In principe is het altijd verboden om het ijs te betreden in natuurgebieden, maar het Agentschap Natuur en Bos maakt toch enkele vijvers vrij waar het wel kan. Als het weer het toelaat en het ijs veilig is, dan kan er geschaatst worden op eigen risico.

Zodra het veilig genoeg is, zie je hier op welke vijvers geschaatst mag worden. Voorlopig is dat nog nergens het geval.