Dit weekend krijgen we opnieuw prachtige nazomer

Woensdagnamiddag is het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt over het centrum en noorden van het land. Over het zuiden zijn er meer opklaringen aanwezig. Het blijft overwegend droog bij maxima van 12 graden over de Hoge Venen en 19 graden over het westen. De wind waait veelal matig uit noord tot noordoost, en zwakt in de avond af. Dat meldt het KMI.

Donderdag is het eerst vaak bewolkt over Vlaanderen met lokaal zelfs kans op een spatje regen. Vooral bezuiden Samber en Maas zijn opklaringen aanwezig en is het droog. In de namiddag breekt de zon overal door en is het droog. Maxima van 13 graden in de Hoge Venen tot 19 graden in Vlaanderen.

Vrijdagochtend hangt er mogelijk wat ochtendgrijs in sommige streken. Na het optrekken van de lage wolkenvelden en plaatselijke mist wordt het een droge en zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden. Het wordt bovendien wat zachter, met maxima tussen 16 graden in de Ardennen en lokaal 21 graden elders.

Zaterdag krijgen we een mooie nazomerdag met zon van 's morgens tot 's avonds en maxima die op veel plaatsen 25 à 26 graden halen. Ook aan zee wordt het warm.

Zondag begint met opklaringen maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het westen en in de loop van de late namiddag of avond neemt de kans op enkele buien toe. Het wordt nog zo'n 24 à 25 graden.

Maandag wisselen zon en wolken elkaar af en is het op een lokale bui na droog. Het kwik haalt zo'n 20 graden in het centrum van het land.

Dinsdag hangen er veel wolken en verwachten we vanaf het westen perioden met regen. Maxima in het centrum rond een graad of 20.

Voor woensdag is de verwachting onzeker maar waarschijnlijk trekt een nieuwe regenzone van west naar oost over ons land. Maxima rond 20 graden.