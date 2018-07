Dit was het vuurwerk voor de nationale feestdag

De vuurwerkmeesters Van Cleemput hebben zo'n 100.000 vuurwerkpijlen afgestoken voor de ogen van het koningspaar, en de verschillende duizenden mensen die zich op het Paleizenplein hadden verzameld. Het pyrotechnisch spektakel, dat eindigde met een knipoog naar de Rode Duivels en de vijfde verjaardag van de eedaflegging van koning Filip als staatshoofd, betekende meteen de afsluiter van de nationale feestdag.

Het vuurwerkspektakel opende dit jaar met de muziek uit de populaire televisieserie "Game of Thrones" en ging verder op de tonen van onder meer "Pearl Harbour" en "Chariots of Fire". Net zoals vorig jaar waren de vuurwerkmeesters zich voor het spektakel gaan bevoorraden in Spanje.

Als klap op de vuurpijl hadden de vuurwerkmeesters iets bijzonders in petto: de muur van het Paleis der Academiën werd helemaal rood gekleurd, een knipoog naar de Rode Duivels, terwijl op de tonen van "Oh Happy Days" op het dak van het paleis vijf vuurwerkfonteinen werden aangestoken, een verwijzing naar de vijfde verjaardag van de eedaflegging van koning Filip als staatshoofd.