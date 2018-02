Dit was eerste dag proces-Abdeslam

De eerste dag van het proces tegen terrorist Salah Abdeslam en Sofien Ayari zit erop. De twee staan er terecht voor de schietpartij in de Driesstraat in Vorst op 15 maart 2016. Ze worden beschuldigd van poging tot moord en verboden wapenbezit, allebei in terroristische context. Maar wat moeten we nu onthouden van de eerste procesdag?

De veiligheidsmaatregelen waren enorm. Ruiters stonden klaar voor het Brusselse gerechtsgebouw en betonblokken schermden het plein volledig af. Voor het proces is grote internationale belangstelling, want sinds de aanslagen van Parijs is Abdeslam publieke vijand nummer één.

Het was vandaag de eerste keer dat Abdeslam in het openbaar verscheen na zijn arrestatie in maart 2016. In de tussentijd is hij ietwat veranderd. Hij heeft nu krullend haar en een dikke, zwarte baard."Het lijkt er ook op dat Abdeslam in de gevangenis nog verder geradicaliseerd is", zegt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes.

Abdeslam zwijgt

Abdeslam was duidelijk niet naar Brussel gekomen met de bedoeling vlot mee te werken aan het proces. Hij weigerde recht te staan en wilde ook niet antwoorden op de vragen. "Ik stel vast dat ik behandeld word op een erge manier", zei Abdeslam. "Er is geen vermoeden van onschuld. Mijn stilzwijgen maakt van mij geen crimineel. Beoordeel mij. Ik heb geen schrik van u. Ik geloof in Allah en dat is alles. Ik voeg niets meer toe."

Medebeklaagde Sofien Ayari werkte wel mee. Hij was karig met informatie, maar was wel heel duidelijk: “Alleen Mohamed Belkaïd (die omkwam bij de schietpartij in Vorst) heeft geschoten”. Met het tweede wapen heeft Ayari wel degelijk geschoten. Dat bewijst zijn DNA op het wapen.

Twintig jaar cel

De openbare aanklager eist de maximale celstraf van twintig jaar voor Abdeslam en Ayari. De twee zouden volgens de openbare aanklager de eerste dertien jaar ook niet de kans mogen krijgen om voorwaardelijk vrij te komen. “Het maakt niet uit wie geschoten heeft, ze zijn alle drie even schuldig. De beklaagden waren zich volledig bewust van wat ze deden”, klinkt het.

Het proces over de schietpartij in de Driesstraat zal pas donderdag voortgaan. Meester Sven Mary wou ook met zijn cliënt, Abdeslam, kunnen overleggen in de Franse gevangenis waar die verblijft. Om te vermijden dat de zitting morgen, met de laatste pleidooien van de burgerlijke partijen, slechts een klein deel van de dag in beslag zou nemen, besloot de rechtbank om alle verdere pleidooien uit te stellen naar donderdag.

Waarover ging het weer?

Op 15 maart 2016 viel de politie een schuiladres binnen in de Driesstraat in Vorst, zonder op voorhand te weten dat Abdeslam daar verscholen zat. Op dat moment was hij de meest gezochte man van Europa. De agenten verwachtten een leeg appartement aan te treffen en hoopten er valse paspoorten te vinden, maar vrijwel meteen werden ze onder vuur genomen. Verschillende agenten raakten daarbij gewond.

Abdeslam vluchtte weg met de Tunesiër Sofien Ayari. Drie dagen later kon de politie hen inrekenen op hun nieuwe schuilplaats in de Vierwindenstraat in Molenbeek.

