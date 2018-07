Dit vinden de Belgen van koning Filip

De meerderheid van de Vlamingen vindt dat onze koning positief geëvolueerd is de afgelopen jaren. Op 21 juli 2013 legde Filip de eed af als zevende koning der Belgen. Exact vijf jaar later maken we de balans op van koning Filip. Van een gemoderniseerd koningshuis kunnen we dan weer niet spreken, zo blijkt.

De afgelopen vijf jaren liet onze koning meer dan duizend officiële activiteiten erkennen. Regeringsleiders uit alle hoeken van de wereld heeft hij ontvangen of bezocht. Volgens zijn medewerkers heeft de koning dan ook een erg drukke agenda. Maar er is ook tijd voor ontspanning. Zo houdt onze koning van lopen en verschijnt hij jaarlijks getraind aan de start van de 20 km door Brussel, maar maakt hij ook tijd om te tennissen, piano te spelen of te schilderen.

Rapport na vijf jaar

59 procent van de Vlamingen vindt dat Filip in zijn vijf jaar als koning positief is geëvolueerd, dat blijkt uit De Grote Peiling van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. Ook kenners van het koningshuis hebben maar weinig op onze vorst aan te merken. "Het feit dat de verwachtingen laag waren, houdt in dat hij alleen op positieve wijze kon verrassen", verklaart historicus Marc Reynebeau. "En dat is kennelijk ook gebeurd, vandaar ook dat nu de communautaire twisten zijn gaan liggen, dat de koning een onbesproken figuur is die zijn werk doet."

De koning legde de afgelopen jaren een foutloos parcours af. Wanneer Molenbeek de stempel van 'hellhole' kreeg, schuwde koning Filip de plek niet, maar ging hij er projecten met jongeren steunen. Na de aanslagen van 22 maart sprak onze koning met hulpverleners en ontving hij nabestaanden op het paleis. Koning Filip wil mensen dichter bij elkaar brengen en genoot daarvoor vorig jaar onder meer van een iftar-maaltijd tijdens de ramadan. Koning Filip wil dé ambassadeur van ons land zijn en België op alle mogelijke manieren op de kaart zetten.

Modern koningshuis?

De koning neemt zo veel mogelijk bedrijfsleiders mee op buitenlandse missies. Telkens met koningin Mathilde, zijn onmisbare factor, aan zijn zijde. Maar of koning Filip en koningin Mathilde het koningshuis nu écht gemoderniseerd hebben de voorbije vijf jaar? Daarover zijn we verdeeld. 54 procent van de Vlamingen vindt alvast van niet.

"Ik vind niet dat hij het koningshuis gemoderniseerd heeft", zegt koningshuisexpert Jo De Poorter. "Ik vind wel dat hij de grondvesten, de fundamenten van het koningshuis opnieuw herlegd heeft. En dat hij er zeker voor gezorgd heeft dat het koningshuis niet meer op instorten staat. En op zich is dat al een heel groot verdienste. Maar ik vind dat de ambitie voor de toekomst, voor de komende vijf jaar, meer moet zijn dan het foutloos afleggen van een parcours."