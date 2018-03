Dit verandert op 1 april

Een nieuwe maand betekent traditioneel enkele veranderingen. Ook in april is dat opnieuw het geval. Maar wat verandert er nu precies?

eCall verplicht in nieuwe wagens

Alle nieuwe automodellen die vanaf 31 maart van de band rollen, moeten uitgerust zijn met het noodoproepsysteem eCall. Daarmee worden de hulpdiensten automatisch verwittigd bij een ernstig ongeval. Het nieuwe systeem moet het aantal dodelijke slachtoffers bij auto-ongevallen met tien procent verminderen.

Bij een zwaar ongeval worden de hulpdiensten meteen op de hoogte gebracht van het type auto, het type brandstof, het tijdstip van het ongeluk, de exacte locatie en het aantal passagiers. Zo kan meteen worden bepaald wat welke hulpactie op gang moet komen.

Wie een nieuwe wagen koopt, zal niet moeten bijbetalen voor het eCall-systeem. Het is een gratis publieksdienst. De producenten van het systeem moeten wel garanderen dat de verzamelde gegevens volledig gewist kunnen worden. De hulpdiensten mogen de gegevens ook niet delen met derden zonder toestemming van de betrokkenen.

Op de Europese wegen vielen in 2016 nog 25.500 dodelijke verkeersslachtoffers en 135.000 zwaargewonden. Autobestuurders en –passagiers vormen bijna de helft van alle slachtoffers. Het eCall-systeem moet de EU helpen om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren.

Nieuwe wet tegen schijnerkenning van kinderen

Een nieuwe wet moet de schijnerkenning van kinderen, louter om aan verblijfspapieren te komen, tegengaan. Dankzij de wet kan een schijnerkenning nietig verklaard worden. De wet treedt in voege op 1 april, hoewel verschillende organisaties een klacht hebben ingediend bij het Grondwettelijk Hof.

Enkele preventieve maatregelen moeten mensen ervan bewustmaken dat schijnerkenningen met het oog op verblijfsrecht niet door de beugel kunnen. Zo kan de ambtenaar van burgerlijke stand in geval van twijfel een erkenning uitstellen of weigeren.

Bovendien kunnen mensen niet langer in eender welke gemeente of bij eender welke notaris een kind erkennen. Misbruik zal bestraft worden en schijnerkenningen kunnen nietig verklaard worden, ook wanneer de schijn pas na verloop van tijd ontdekt wordt.

De wet wordt wel nog aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Onder meer Unicef België en de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen hebben een klacht ingediend omdat de wet volgens hen ingaat tegen de Belgische grondwet en het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. De maatregelen in de nieuwe wet zijn geheel buiten verhouding en onnodig, klinkt het nog.

Autocars mogen 100 kilometer per uur rijden

Autocars mogen vanaf 1 april honderd kilometer per uur rijden op de snelweg in plaats van 90 km per uur. Voorwaarde is wel dat er een gordel is voorzien voor alle zitplaatsen en dat er een snelheidsbegrenzer tot honderd kilometer per uur geïnstalleerd is.

De nieuwe regeling moet tot een grotere uniformiteit leiden binnen de Europese Unie. Ze zal ook de verkeersveiligheid verhogen, klinkt het. "Autocars zullen immers niet langer verplicht zijn tussen vrachtwagens te blijven rijden."

Autocars én autobussen mogen vanaf 1 april ook inhalen bij regenweer. Ze veroorzaken namelijk veel minder opspattend water dan vrachtwagens, waardoor ze ook veel minder het zicht van automobilisten bemoeilijken. Hun remafstand is ook minder groot.

Voor vrachtwagens blijft het inhaalverbod bij regen en de maximumsnelheid gehandhaafd. Op 1 april gaat ook een expliciet verbod in voor landbouwvoertuigen op autosnelwegen.

Kinderopvang krijgt score voor pedagogische kwaliteiten

De kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen krijgen vanaf 1 april scores voor hun pedagogische aanpak. Voortaan geldt namelijk een "pedagogische norm" en de Zorginspectie zal instaan voor de naleving daarvan. Opvanginitiatieven die hardnekkig onvoldoende scoren, riskeren een aanmaning.

De voorbije jaren is door de sector, ouders en experten hard gewerkt aan het MeMoQ-project, dat staat voor 'Meten en Monitoren van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang'. Het project bestaat uit instrumenten die de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in kaart kunnen brengen, verbeteren en opvolgen.

Zo zijn bijvoorbeeld een pedagogisch raamwerk en wetenschappelijk meetinstrument uitgewerkt om de pedagogische kwaliteiten te meten. Kinderopvanginitiatieven krijgen ook een zelfevaluatie-instrument waarmee ze zelf hun pedagogische kwaliteiten kunnen verbeteren.

Vanaf 1 april zal de Zorginspectie nagaan of kinderopvanginitiatieven de "pedagogische norm" halen. Daarvoor zullen ze rekening houden met het welbevinden, de educatieve en emotionele ondersteuning en de betrokkenheid van de kinderen. Initiatieven die onvoldoende blijven scoren, kunnen een aanmaning krijgen.

Nieuwe berekening van uitkering voor langdurig zieken die deeltijds gaan werken

De uitkering voor langdurig zieken die deeltijds weer aan het werk gaan, wordt vanaf 1 april op een andere manier bepaald. De nieuwe bereking is niet meer gebaseerd op het loon, maar op het aantal uren dat gepresteerd wordt.

Er komt ook een vrijstelling voor lichte werkhervattingen. Wie het werk gedurende een dag per week herneemt, behoudt zijn volledige uitkering. Wie meerdere dagen aan de slag gaat, verliest een deel van de uitkering.

Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is het nieuwe systeem voordeliger voor de lichte werkhervattingen. De financiële prikkel om weer aan de slag te gaan, wordt volgens De Block versterkt.

Toeristen kunnen online abonnementen meenemen naar buitenland

Je zal je favoriete televisieserie, muziek of e-boeken niet meer moeten missen als je reist binnen de Europese Unie. Nieuwe Europese regels maken het vanaf 1 april mogelijk om online abonnementen, zoals Netflix of Spotify, mee te nemen naar het buitenland. Dat lukte nu vaak niet omdat de rechten van de online diensten vaak verkocht werden op basis van je thuisland.

De regels gelden in eerste instantie voor betaaldiensten. Aanbieders van gratis inhoud kunnen deelnemen, maar zijn niet verplicht. De regels zijn bedoeld voor reizen, zakentrips, grensarbeiders en verblijven van enkele maanden in het buitenland, bijvoorbeeld in het kader van Erasmus-uitwisseling. Het is dus niet mogelijk om even de grens oversteken om een goedkoper abonnement te scoren.

Volgens ramingen zouden minstens 29 miljoen mensen meteen gebruik kunnen maken van de beschikbaarheid over de grenzen heen. Dat aantal zou tegen 2020 kunnen stijgen 72 miljoen mensen.

Sociale inspecteur mag zich voordoen als klant of werknemer

Sociale inspecteurs mogen zich vanaf 1 april voordoen als (potentiële) klant of (potentiële) werknemer om na te gaan of er sprake is van discriminatie bij een bedrijf. Er zijn wel strikte voorwaarden verbonden aan die "bijzondere bevoegdheid inzake discriminatie".

De sociaal inspecteurs krijgen de kans om zich anders voor te doen bij objectieve aanwijzingen van discriminatie, bijvoorbeeld na een klacht of een melding. Op die manier kunnen ze dan nagaan of de onderneming discrimineert op het vlak van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of geloofsovertuiging. De inspecteurs kunnen die bevoegdheid ook alleen gebruiken als de vaststellingen niet op een andere manier kunnen gebeuren.