Dit verandert er vanaf vandaag

Naar goede gewoonte zijn er bij het begin van de maand een aantal zaken in ons dagelijks leven die veranderen. Ook in februari is dat het geval. Zo verhogen de NMBS en De Lijn enkele tarieven en van bank veranderen wordt eenvoudiger. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Bij zowel NMBS als De Lijn gaan enkele tarieven vanaf vandaag omhoog. De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB verhoogt zijn tarieven niet.

Verhoging van tarieven

Bij de NMBS slaan de prijzen van abonnementen met 2,49 procent, andere vervoersproducten worden gemiddeld 1,49 procent duurder. Een standaardbiljewordt gemiddeld 0,94 procent duurder. Het goedkoopste biljet kost vanaf deze maand 2,3 euro (in plaats van 2,2 euro). Het seniorenbiljet (heen- en terugreis voor 65-plussers in tweede klasse) gaat van 6,2 naar 6,5 euro, ofwel een verhoging van vijf procent.

Een forse prijsverhoging is er voor de Go Unlimited van een week, een pass voor -26-jarigen om onbeperkt te reizen tijdens schoolvakanties. Die wordt een kwart duurder: vijftien euro. De prijs voor een Go Unlimited van een maand blijft gelijk op 25 euro. Een aantal tarieven veranderen dan weer helemaal niet, zoals de Go Pass 10, de Rail Pass en de fietsdagkaart.

Bij De Lijn blijven de prijzen voor de losse tickets ongewijzigd. De Lijnkaart voor tien ritten wordt vanaf vandaag wel één euro duurder en zal dan zestien euro kosten, al lanceert De Lijn tegelijk een digitaal alternatief, de m-card, waarvan de prijs op vijftien euro blijft. Die digitale Lijnkaart zal de reiziger kunnen aanschaffen via een app op de smartphone.

Van bank veranderen

De nieuwe dienst 'Bankswitching' maakt het vanaf vandaag makkelijker om van bank te veranderen. Consumenten zullen vanaf dan niet langer hun nieuwe rekeningnummer moeten meedelen aan schuldeisers die met domiciliëring werken of aan terugkerende betalers, zoals bijvoorbeeld de werkgever. De nieuwe bank zal dit regelen via Bankswitching.

Bankswitching werkt daarnaast samen met de nieuwe bank om, onder meer, betaalkaarten te schrappen en de vorige zichtrekening te vereffenen en het saldo over te zetten naar de nieuwe bank.

Péages duurder

Ook de tarieven voor het gebruik van de Franse snelwegen gaan vandaag met 1,03 tot 2,04 procent de hoogte in. De prijzen stijgen sterker dan in 2016 en 2017, toen ze gemiddeld met één procent stegen.

De tarieven stijgen door een toepassing van de inflatie en de contracten die al jaren bestaan tussen de Franse staat en de bedrijven die de tarieven innen. Elk jaar worden de tarieven herzien.

Vakantiedagen opsparen

Bedrijven kunnen hun personeel de mogelijkheid geven om vakantiedagen over de jaren heen op te potten en te gebruiken wanneer ze dat opportuun vinden. De regeling treedt op 1 februari onveranderd in werking, omdat vakbonden en werkgevers er niet in slaagden een alternatief systeem uit te werken. De maatregel past binnen het Werkbaar en Wendbaar Werk van minister Kris Peeters, en zou normaal al in augustus vorig jaar in voege zijn getreden.