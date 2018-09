Dit verandert er vanaf 1 oktober

Een nieuwe maand brengt een aantal nieuwe maatregelen met zich mee. In oktober is het niet anders. Zo wordt onder andere oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten aangepakt en is de overgangsperiode voor de Brusselse lage-emissiezone afgelopen.

Oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten wordt aangepakt

Werkgevers moeten vanaf 1 oktober het gebruik van opeenvolgende dagcontracten cijfermatig onderbouwen. Daarnaast komt er ook een informatieverplichting over het aantal dagcontracten in een onderneming. De sociale partners kwamen dit eind juli overeen in de Nationale Arbeidsraad.

De sociale partners legden vast dat de ondernemingsraad, of bij gebrek daaraan de vakbondsafvaardiging, elk semester geïnformeerd moet worden over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. De werkgever moet onder andere informatie vrijgeven over het aantal opeenvolgende dagcontracten in die periode en over het aantal uitzendkrachten dat met een opeenvolgend dagcontract werd tewerkgesteld. Hieraan wordt ook een jaarlijkse bespreking gekoppeld.

Daarnaast beperkt het akkoord het aantal dagcontracten dat gebruikt mag worden. Zo moet de nood aan flexibiliteit om dagcontracten te gebruiken statistisch onderbouwd worden, wat voorts aangevuld kan worden met elementen die aantonen dat de werkgever alternatieven heeft onderzocht. De sanctie voor werkgevers die zich hier niet aan houden blijft dezelfde, namelijk het betalen van twee weken loon aan de gedupeerde.

Ten slotte wordt in de cao een engagement opgenomen om het aantal opeenvolgende dagcontracten met 20 procent te verminderen over twee jaar, in de verhouding ten opzichte van het totale aantal uitzendarbeidscontracten.

Overgangsperiode voor Brusselse lage-emissiezone afgelopen: boetes mogelijk

Wie de lage-emissiezone (LEZ) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet naleeft, riskeert vanaf 1 oktober een boete van 350 euro. Auto’s met de vervuilendste dieselmotoren, zonder euronorm of van euronorm 1, zijn al sinds begin dit jaar niet meer welkom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er werd echter negen maanden gewacht om ook boetes uit te schrijven voor automobilisten die de LEZ niet naleven.

Het boetebedrag zal niet verhogen voor wie al eerder een boete gekregen heeft: ook wie een tweede keer betrapt wordt, betaalt 350 euro. Bovendien zal pas drie maanden na de vorige boete een nieuwe boete uitgeschreven kunnen worden. Dat moet toelaten “om de nodige stappen te zetten om van voertuig te veranderen of nieuwe verplaatsingsgewoonten aan te nemen”, is te lezen op lez.brussels, de site die het Gewest aan de LEZ gewijd heeft. Op een jaar tijd kunnen automobilisten dus maximaal vier boetes krijgen.

Voorlopig zijn het enkel de meeste vervuilende diesels die niet langer in Brussel mogen rondrijden. Vanaf begin 2019 mogen ook benzine-, lpg- en cng-voertuigen zonder euronorm of met euronorm 1 niet langer in Brussel rondrijden. Tegelijk zal de LEZ voor dieselvoertuigen ook uitgebreid worden naar auto’s van euronorm 2.

De regels gelden voor personenwagens, maar ook voor bestelwagens tot 3,5 ton, bussen en autocars.

Het is wel mogelijk om voor 35 euro per dag een dagpas te kopen, maar dat mag voor maximaal acht dagen per jaar.

Nieuw jongerenplatform “WAT WAT” wordt gelanceerd

Het nieuwe informatie- en communicatieplatform voor jongeren, “WAT WAT”, gaat op 1 oktober online. Het platform komt er op initiatief van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz.

Gatz kondigde eerder in zijn beleidsnota al aan dat er een nieuw informatieplatform moet komen voor jongeren. Nu zitten ze met heel wat vragen, onder meer over sexting, alleen wonen, de eerste kus of zelfs de inschakelingsuitkering, maar de informatie is versnipperd op tientallen websites en initiatieven.

Jeugdorganisatie De Ambrassade kreeg de opdracht om een platform te ontwikkelen, waarop jongeren al die informatie terug kunnen vinden. De organisatie werkte daarvoor onder meer samen met Child Focus en Awel. “WAT WAT” moet zowel online als offline jongeren kunnen bereiken. Bedoeling is dat het een soort kwaliteitslabel wordt voor betrouwbare informatie.

Op de website watwat.be zullen jongeren onder meer hun leeftijd kunnen ingeven, zodat de antwoorden aansluiten bij hun leefwereld. De site zal ook doorverwijzen naar ander relevant advies en hulplijnen.