Dit verandert er op 1 maart

Zoals elke maand veranderen er ook dit keer weer een aantal dingen. Dit is er nieuw vanaf donderdag 1 maart.

Postzegelprijs naar omhoog:

Vanaf donderdag stijgt de prijs van een postzegel. Bij aankoop van tien zegels zal je dan 0,84 euro moeten betalen voor een zending binnen België. Vroeger was dat 0,74 euro. Een postzegel per stuk zal 0,87 euro kosten in plaats van 0,79 euro.

Voor de binnenlandse post zullen de tarieven van alle producten dus met gemiddeld 4,7 procent stijgen. "De prijsverhoging houdt rekening, zoals voorzien in de wet, met de inflatie en de jaarlijkse volumedaling van de briefwisseling en laat bpost toe om elke dag een kwalitatieve en betaalbare universele dienstverlening te garanderen overal in België", laat bpost weten.

Ook de prijs voor een zending binnen Europa gaat omhoog. De prijs stijgt naar 1,30 euro bij een minimumaankoop van vijf zegels en 1,36 euro als de postzegels per stuk worden gekocht.

Wie een zending buiten Europa wil versturen zal 1,52 euro betalen vanaf vijf postzegels en 1,58 euro per stuk.

Amnestieperiode voor onvergunde wapens:

Vanaf 1 maart start er een amnestieperiode voor wie thuis nog wapens heeft zonder vergunning. Tijdens deze periode kan je die wapens aangeven zonder daarvoor vervolgd te worden.

Minister van Justitie Geens (CD&V) wil op die manier mensen die hun wapen nog niet lieten vergunnen een kans geven om zich toch nog aan de wet aan te passen. Maar Geens wil ook een beter zicht krijgen op het aantal wapens zonder vergunning.

“Dit moet burgers aansporen om hun wapen aan te geven, te registreren, en vervolgens alsnog te laten vergunnen, neutraliseren of verkopen”, zegt Geens.

Het initiatief geldt alleen voor wapens waar je verplicht een vergunning voor nodig hebt, en dus niet voor verboden wapens.

Minister Geens kondigde al voor de zomer vorig jaar aan dat er een amnestieperiode zou komen. Die zal één jaar duren.