Dit verandert er op 1 juli

Vanaf 1 juli veranderen er opnieuw een aantal dingen die invloed hebben op ons dagelijks leven. Zo gaat vanaf 1 juli de Leopold II-tunnel twee maanden volledig dicht en zullen bestuurders die achter het stuur betrapt worden met 1,8 promille in het bloed, verplicht een alcoholslot moeten laten installeren in hun wagen. Een overzicht van alle veranderingen.

Leopold II-tunnel twee maanden dicht

De Leopold II-tunnel was al sinds 1 mei tijdens de weekendnachten dicht, maar van 1 juli tot 1 september gaat de tunnel volledig dicht. “Om de veiligheid te verzekeren, het rijcomfort te verbeteren en de bovengrondse overlast te beperken wordt de Leopold II-tunnel grondig gerenoveerd”, legt Brussel Mobiliteit uit in een folder. “Zowel de waterwering als de rijweg worden vernieuwd en er komen nieuwe camera’s en verlichting. Er worden ook 17 nieuwe nooduitgangen bijgebouwd.”

“Er wordt veel hinder verwacht, ook op de alternatieve routes. Kies daarom zoveel mogelijk voor het openbaar vervoer of de fiets”, raadt Brussel Mobiliteit aan. “Zowel de NMBS als de MIVB en De Lijn verhogen hun capaciteit in juli en augustus.” Daarnaast wordt aangeraden om zoveel mogelijk te carpoolen.

Alcoholslot vanaf 1,8 promille

Vanaf 1 juli zullen bestuurders die betrapt worden met een alcoholgehalte van 1,8 promille of meer, verplicht een alcoholslot moeten laten installeren in hun wagen. Voor recidivisten is dat bij een alcoholgehalte van 1,2 promille of meer. Het alcoholslot vermindert de kans op recidive met minstens 75 procent, becijferde het verkeersinstituut VIAS eerder dit jaar.

Terug naar rijschool na behalen rijbewijs

Wie vanaf 1 juli een rijbewijs haalt, moet zes tot negen maanden later terugkeren naar de rijschool voor een extra opleiding van een halve dag. Tijdens dat “terugkommoment” zal onder meer dronken rijden worden gesimuleerd of moet de bestuurder een noodstop uitvoeren.

De verplichte opleiding zal begin 2019 voor het eerst georganiseerd worden. Ze zal 120 euro kosten, waarvan 20 euro wordt betaald door de overheid.

Korting op stroomfactuur

Vanaf 1 juli en tot eind 2019 krijgen gezinnen en kmo’s in Vlaanderen een korting op hun elektriciteitsfactuur. Het gaat om een terugbetaling van geld dat ze jarenlang te veel hebben betaald. Voor de gezinnen gaat het om enkele euro’s per jaar, maar voor kmo’s kan het gaan om enkele duizenden euro’s.

Dat geld wordt vanaf 1 juli dit jaar en tot en met 31 december 2019 teruggestort in de vorm van een korting op de elektriciteitsfacturen.

Aanvullend pensioen opengesteld voor zelfstandigen

De tweede pensioenpijler, zeg maar het aanvullend pensioen, wordt vanaf 1 juli ook opengesteld voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon.

Tot nu toe konden enkel loontrekkenden en zelfstandigen die aan het hoofd van een onderneming staan een aanvullend pensioen opbouwen. Maar nu wordt het systeem uitgebreid naar de zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon - zowat 432.500 mensen - en naar de meewerkende echtgenoten, de zelfstandige helpers en de zelfstandigen in bijberoep die evenveel bijdragen als diegenen in hoofdberoep.

Pakketreis boeken wordt veiliger

Vakantiegangers die een pakketreis boeken - waarbij de reis, het hotel en de uitstapjes ter plaatse in één pakket worden vastgelegd - worden vanaf 1 juli beter beschermd. Klanten moeten voortaan hun akkoord geven over belangrijke wijzigingen.

Eandis en Infrax fuseren tot Fluvius

Op 1 juli fuseren nutsbedrijven Eandis en Infrax tot het nieuwe bedrijf Fluvius. Zo ontstaat één bedrijf dat alle distributienetten voor elektriciteit en aardgas en de openbare verlichting in alle Vlaamse gemeenten beheert.

Kilometerheffing wordt duurder

De tarieven van de kilometerheffing in Vlaanderen en Brussel worden op 1 juli geïndexeerd. De prijs gaat 0,1 tot 0,4 cent per kilometer omhoog, afhankelijk van de categorie waarin de vrachtwagen valt. De aanpassing geldt voor alle tolwegen in Vlaanderen en Brussel. In Vlaanderen zijn dat snelwegen, in Brussel snelwegen, lokale en regionale wegen.

Frankrijk verlaagt maximumsnelheid

Wie de komende weken met vakantie vertrekt naar Frankrijk, is gewaarschuwd: vanaf 1 juli mag er op de secundaire wegen nog maximum 80 kilometer per uur gereden worden in plaats van 90. De nieuwe maximumsnelheid geldt voor 400.000 kilometer aan gewestwegen.

Inkomensgarantie voor ouderen verhoogd

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO), de uitkering die toegekend wordt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken, wordt vanaf 1 juli verhoogd. Concreet komt er 13,20 euro per maand bij voor een alleenstaande.

Meer supertrucks op de weg

Binnen enkele maanden kunnen er nieuwe supertrucks verschijnen op de Vlaamse snelwegen. Op 1 juli gaat immers het tweede proefproject van start en kunnen transporteurs trajecten beginnen aanvragen. Eens ze de nodige vergunningen hebben, kunnen ze dan echt met supertrucks (officieel langere en zwaardere vrachtwagens of LZV’s) gaan rondrijden.

Ziekenhuizen beloond als patiënten tevreden zijn

Vanaf 1 juli is een deel van de werkingsmiddelen van de ziekenhuizen afhankelijk van de kwaliteit van de zorg. Ook de tevredenheid van de patiënten speelt mee.

Concreet krijgen alle ziekenhuizen van de overheid een score op 80. Punten verdienen ze onder meer door patiënten na een opname te bevragen. Hoe tevredener de patiënten zijn, hoe beter ziekenhuizen scoren. Daarnaast zijn er criteria voor de behandeling van borstkanker en het correct gebruik van antibiotica tijdens operaties.

Air Belgium vliegt drie keer per week naar Hongkong

Luchtvaartmaatschappij Air Belgium voegt vanaf juli een extra vlucht per week toe tussen Charleroi en Hongkong. Voortaan vertrekt er op zondag, maandag en donderdag een vlucht richting de Chinese metropool.

KLM stopt met verkoop van sigaretten

Rokers die met KLM vliegen kunnen vanaf 1 juli niet langer voordelig sigaretten inslaan aan boord van het vliegtuig. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij vindt het naar eigen zeggen “niet meer van deze tijd” om rookwaar aan te bieden.

Duitsland breidt tol voor vrachtwagens uit

Vrachtwagens moeten vanaf 1 juli op alle wegen in Duitsland tol betalen. Tot nu waren vrachtwagenchauffeurs die zogenaamde ‘Lkw-Maut’ alleen verschuldigd op de snelwegen en enkele tot vierbaanswegen verbrede provinciale wegen, goed voor zo’n 15.000 kilometer. Met de uitbreiding komt daar binnen enkele dagen een kleine 40.000 kilometer bij. Het wordt zelfs mogelijk om op kleinere landwegen tol te heffen om sluipverkeer te voorkomen.