Dit verandert er op 1 augustus

Het is dan wel vakantie, maar op 1 augustus worden toch enkele nieuwe maatregelen van kracht. Zo mogen er nog maximaal vier gokautomaten in cafés staan en krijgen gezinnen automatisch de schooltoeslag voor hun kinderen. Een kort overzicht.

Maximaal vier gokautomaten in café

Een café mag vanaf 1 augustus nog maximaal vier gokautomaten in huis hebben. Het gaat om twee bingo’s of one-balltoestellen en twee ‘automatische toestellen met verminderde inzet’. Die laatste moeten de slots en 3.3-toestellen van vroeger vervangen en vermijden dat spelers hoge bedragen inzetten. De toestellen werken alleen met een eID van een meerderjarige, je kan maximaal 50 cent inzetten en hooguit 6.20 euro winnen. Dagelijks moeten de cijfers doorgestuurd worden naar de Kansspelcommissie, die ook zal controleren.

Gezinnen krijgen schooltoeslag automatisch

De schooltoeslag vervangt vanaf komend schooljaar de schooltoelage. Gezinnen met kinderen in het Vlaamse kleuter-, lager en secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde hebben er recht op. De toeslag maakt deel uit van het Groeipakket, dat begin dit jaar al de kinderbijslag verving. De instanties die het groeipakket uitbetalen, onderzoeken proactief of gezinnen recht hebben op de schooltoeslag. Ouders zullen dus geen aanvraag meer moeten doen.

Gezinnen die alleen kinderen hebben jonger dan 18 jaar krijgen de toeslag uitbetaald in de loop van september of oktober, gezinnen met (ook) kinderen ouder dan 18 krijgen de toeslag van eind oktober tot december. De studietoelage voor het hoger onderwijs moet nog altijd aangevraagd worden bij de afdeling studietoelagen van het ministerie van Onderwijs. De hoogte van die toelages hangt af van het inkomen en de gezinssamenstelling.

Vlaamse premie voor thuisbatterij

Wie een thuisbatterij heeft – om zelf opgewekte energie op te slaan – kan daarvoor een premie van maximaal 3.200 euro aanvragen en dat nog tot 2020. Voorwaarde is wel dat de aanvrager over een digitale meter beschikt. Wie nu niet beschikt over een batterij, moet zijn overtollige stroom opnieuw op het net zetten en daarvoor wordt een prosumententarief aangerekend. Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom opslaan en achteraf weer ontladen, wanneer hen dat het beste uitkomt. De zwaarste thuisbatterij kost al gauw 8.000 euro.