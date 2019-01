In de Amerikaanse Netflix-film ‘Death Note’ worden beelden gebruikt van de treinramp in Buizingen in 2010. Daarbij vielen negentien doden. Het is niet duidelijk of Netflix de rechten op de beelden heeft of ze ongevraagd gebruikt werden. De nabestaanden en de NMBS waren alvast niet op de hoogte. “Dit is ongehoord”, klinkt het bij Anita Mahy. Zij overleefde het ongeval en wil klacht indienen. “Dat mag niet zoiets, dat is de treinramp herleiden tot fictie.”