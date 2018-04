Dit moet kinderen groenten doen eten

Amper vijf procent van de Belgen eet voldoende groenten of fruit. Vooral bij kinderen tussen zes en dertien jaar ligt de consumptie erg laag. Supermarktketen Delhaize wil daarom met een nieuwe campagne ‘tovergroentjes’ ouders helpen om hun kinderen warm te maken voor groenten.

Kinderen eten gemiddeld 100 gram groenten en fruit per dag, maar dat is niet voldoende. De aanbevolen hoeveelheid is 250 tot 300 gram. Volgens Delhaize is het probleem makkelijk op te lossen en kunnen ouders met een beetje fantasie hun kinderen meer groenten laten eten.

Magische naam

De supermarktketen heeft daarom beslist om vanaf nu de naam van bepaalde groenten te veranderen in een ‘magische’ naam. Wortels worden dan bijvoorbeeld ‘oranje raketten’, tomaten worden ‘clownsneuzen’ en witte selder is een ‘glijbaan voor elfen’. De namen zijn terug te vinden op de verpakking, aan de vorm van de groenten zelf verandert niets.

Delhaize ging inspiratie opdoen bij enkele scholen waar de kinderen hun verbeelding de vrije loop konden laten. Hun inspiratie kwam uit magische verhalen en sprookjes.

Tien weken

De groenten krijgen tien weken lang een nieuwe naam. Delhaize doet intussen wel al een nieuwe oproep om ook voor andere groenten een ‘magische’ naam te verzinnen.

Foto: Delhaize