Dit moet je doen bij een wespenaanval

België wordt geplaagd door uitzonderlijk veel wespen. Dat is vervelend want een steek van de venijnige beestjes doet behoorlijk veel pijn. Hoe kunnen we zo’n steek eigenlijk vermijden? Door hard weg te lopen zoals K3-lid Klaasje Meijer tijdens een van haar optredens deed of door de wespen gewoon stilletjes te laten begaan?

“Stilletjes blazen werkt het best”, licht ongediertebestrijding Anticimex toe. En wat je zeker niet mag doen? “Wespen scheiden via hun gif een feromoon af dat ervoor zorgt dat andere wespen agressiever worden. Dat gif komt niet enkel vrij wanneer ze steken, maar ook wanneer je ze doodt.” Het vermoeden dat wespen hun dode soortgenoot komen wreken, klopt dus. “Als je een wesp doodslaat, leg je het dode beest beter een eindje verderop. Zo lok je de anderen ook naar daar”, zegt Laurence Dusselier van Anticimex.

Daarnaast loop je beter niet ondoordacht weg van een wesp, anders voelt ze zich misschien in het nauw gedreven en zal ze steken. Tenslotte zijn wespen agressieve beesten (in tegenstelling tot bijen) en verliezen ze hun angel niet waardoor ze meermaals kunnen steken: “Enkel wanneer ze erg hard steken, laten ze hun angel achter.” Blazen is dus de boodschap. En erop letten dat je een wesp niet boos maakt met plotse bewegingen.

Geen felle kleuren en zoete parfum

Om te voorkomen dat een wesp jou als slachtoffer uitkiest, bestaan er trouwens ook enkele tips. Zo draag je beter geen kleurrijke en felle kledij zoals Klaasjes rode short (zie video onderaan). “En zoete parfums trekken natuurlijk ook wespen aan.” Het mag niet verbazen dat wespen verlekkerd zijn op de geur van suiker, maar ook vlees weet hen te bekoren: “Wespen voelen zich aangetrokken tot de geur van suiker én eiwitten.” Dat maakt een wespenvrije barbecue organiseren wel heel erg moeilijk.

Wespenspray?

Jammer genoeg bestaat er ook geen middeltje om op je lichaam te smeren zoals je dat doet bij last van muggen. Tenslotte zijn er niet veel geuren die de wesp afschrikken. Enkel rook lijkt goed te werken. Azijn en citronellageuren zijn andere alternatieven. “Maar die lijken niet altijd te werken”, aldus Anticimex. “Als je er niets om geeft hoe je ruikt, kan je jezelf natuurlijk altijd proberen in te smeren met azijn. Je zal in ieder geval minder populair zijn voor wespen dan de personen rondom je.”