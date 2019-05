Dit is meest energiezuinige huis van Vlaanderen

Maak kennis met het huis van de toekomst, het meest energiezuinige huis van Vlaanderen. Architect Koen Vandewalle ontwierp het 'passiefhuis', dat volledig onafhankelijk is van het energienet. Zo is hij al zeker klaar voor 2021, want vanaf dan worden er strenge energieregels van kracht.

Vanaf 2021 moeten huizen in Wallonië en Brussel passief zijn, in Vlaanderen doen we vanaf dan aan 'BEN-bouwen' (Bijna Energie Neutraal). Wallonië en Brussel leggen dus nog strengere regels op dan Vlaanderen voor nieuwe woningen.

Het huis van Vandewalle is quasi zelfvoorzienend. Nu betaalt hij maandelijks nog 25 euro per maand aan noodstroom, maar ook dat moet op termijn 0 worden.