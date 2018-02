Dit kan je als ouder doen tegen pesten

Vandaag start de Vlaamse Week tegen Pesten. Dergelijke acties zijn jammer genoeg nog steeds nodig want uit onderzoek blijkt dat gemiddeld één scholier op vijf gepest wordt. Vaak vragen ouders zich af wat zij thuis kunnen doen om pestgedrag te voorkomen of pesten te stoppen. De drie ouderkoepelverenigingen GO! ouders, KOOGO en VCOV ontwikkelden hiervoor de brochure ‘Pesten aanpakken’.

In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één kind op vijf gepest. Bijna één kind op twintig heeft er dagelijks mee te maken. Dit kan je als ouder doen als je kind gepest wordt:

Geloof je kind. Als het verhaal bijvoorbeeld niet helemaal lijkt te kloppen, vertrouw er dan op dat het later nog wel duidelijk wordt;

Erken en waardeer de moed die je kind nodig had om het probleem met jou te bespreken. Zeg bijvoorbeeld: “Het kan niet gemakkelijk geweest zijn voor jou om hulp te zoeken. Ik ben echt blij dat je me erover aansprak. Dat is heel dapper van je”. Vergeet niet dat je kind verlegen kan zijn omdat het gepest wordt;

Laat weten dat je de ernst van de situatie ziet. Benoem de situatie als een pestsituatie en zeg dat het onaanvaardbaar is;

Stel zo veel mogelijk open vragen (waarop niet zomaar met ja of nee geantwoord kan worden). Met “Hoe lang is dit al aan de gang?” kom je bijvoorbeeld meer te weten dan met “Is dit zo al lang bezig?” ;

Maak liefst geen beloften , zoals dat het allemaal wel goed komt, dat het pesten nooit meer zal gebeuren, of dat je het aan niemand zult vertellen. Het zou namelijk kunnen dat je wel aan iemand hulp zal moeten vragen;

Zeg dat diegenen die pesten de verantwoordelijkheid dragen en dat hun gedrag onaanvaardbaar is. Bijvoorbeeld: “Dat is echt niet oké. Niemand heeft het recht om iemand anders zo te behandelen!” of “Dat verdien je echt niet. Niemand verdient zoiets!”;

Maak duidelijk dat dingen kunnen veranderen en dat er altijd hoop is. Laat je kind weten dat jullie niet machteloos staan;

Brainstorm samen met je kind over een plan van aanpak. Begeleid je kind voldoende tijdens de uitvoering van het plan. Het is ook een goed idee om hulp te zoeken bij het schooolteam. Een gesprek aanvragen is vaak de eerste stap van een actieplan rond een pestprobleem;

Kinderen die pesten:

Keur het gedrag af maar niet je kind;

Probeer een voorbeeld te zijn van respectvol en weerbaar gedrag. Je agressief opstellen zal heel waarschijnlijk averechts uitpakken en vijandigheid en weerstand opwekken. Je kind zou ook bang kunnen worden;

Luister aandachtig naar de beschrijving die je kind geeft van de voorvallen. Benoem het gedrag duidelijk als pesten;

Help je kind om in te zien wat de gevolgen zijn van pestgedrag. Beschrijf de pijn van het kind dat hij of zij pest of gepest heeft;

Moedig je kind aan om keuzes te maken. Laat het ideeën en strategieën bedenken om een einde te maken aan de pestsituatie.

Help je kind de nodige vaardigheden te ontwikkelen, waardoor het zonder pesten kan. Zoek hiervoor eventueel ondersteuning.

Meer tips vind je terug in brochure van de drie ouderkoepelverenigingen GO! ouders, KOOGO en VCOV, die je gratis kan downloaden.

"Praat over pesten" Praat over het feit dat je gepest wordt, het is de enige manier om het tij te doen keren. Dat is het advies van Torben (18), die in het eerste en tweede middelbaar hardnekkig gepest werd. Hij deed zijn verhaal bij Sam, Heidi en Wim in de ochtendshow van Qmusic. “Het pesten heeft van mij een andere jongen gemaakt", vertelt hij. Je kan het fragment hier bekijken.