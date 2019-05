Dit jaar nog meer overlast door processierupsen

We zullen dit jaar meer last hebben van de eikenprocessierups. Dat zeggen experts. De warme en droge zomer van vorig jaar zorgde ervoor dat de rupsen meer eitjes konden afzetten, en dus zijn er nu meer nesten te vinden.

(Lees verder onder de video)

De naam zegt het zelf: de rupsen leven in eiken en kruipen in processie door de bomen. De brandharen op hun rug zorgen bij mensen voor jeuk. Vooral in de provincies Antwerpen en Limburg. De rupsen rukken nu ook op naar het noorden. Ook in Nederland is het intussen een groot probleem.

Overlast vanaf half juni

Halfweg juni zal de overlast starten, dan verliezen de rupsen hun brandharen. Als je jeuk krijgt, kan je best grondig douchen of je huid strippen met plakband. En enkele dagen wachten... Tot het niet meer kriebelt.