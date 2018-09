Dit jaar al 14% minder verkeersdoden dan in 2017

191 doden zijn er in de eerste helft van dit jaar gevallen op de Belgische wegen, veertien procent minder dan in de eerste helft van 2017. De dalende trend sinds het jaar 2000 zet zich dus nog altijd door.

Vorig jaar lieten in de eerste helft van het jaar nog 221 mensen het leven in een verkeersongeval. Dit jaar waren dat er veertien procent minder. De dalende trend is goed nieuws, al moet vermeld worden dat de dodelijkste maanden in het verkeer traditioneel in de tweede helft van het jaar liggen.

Meer fietsdoden

De daling geldt in bijna alle categorieën van weggebruikers: zowel het aantal doden met een motor, auto en bromfiets daalde. Enkel voor het aantal fietsdoden is de balans negatief. Vorig jaar waren dat er zestien, dit jaar waren het er 22.

Meer senioren overleden

Een laatste opvallende vaststelling was dat er meer senioren het leven lieten in een ongeval met een vrachtwagen, dan vorig jaar. In 2017 waren dat er drie, dit jaar staat de teller al op negentien. Zeven personen daarvan waren fietsers.