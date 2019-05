De Antwerpse Snorrenclub organiseert van vrijdag tot en met zondag de veertiende editie van de World Beard and Moustache Championships. Het is de eerste keer dat de tweejaarlijkse kampioenschappen in België gehouden worden. Opvallend: ook vrouwen kunnen meedoen.

Er zijn verschillende prijzen voor de langste en gekste snor. De vrouwen nemen deel in de categoriën 'realistische' en 'creatieve snor of baard'.