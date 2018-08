Dit is het verschil met legendarische zomer van 1976 en nu

Het is zover, deze zomer is ook officieel heter en droger dan die ene legendarische zomer van 1976 waar almaar naar verwezen wordt. De cijfers bevestigen het nu, zeggen weerexperts. De zomer van 2018 breekt records, maar er is wel een verschil met toen.

"Als we naar de temperaturen kijken van het begin van de zomer tot en met vandaag, zien we dat de gemiddelde temperatuur overdag nu al een half graadje hoger ligt dan tijdens de hete zomer van 1976", zegt VTM-weervrouw Jill Peeters.

Tropische dagen

Maar er is wel een verschil met toen. "Toen hadden we een korte, krachtige periode van zestien opeenvolgende dagen met meer dan dertig graden", zegt Jill. "Dat hebben we nu niet. Het is meer gespreid."

Deze zomer hebben we al zeven tropische dagen gehad, van meer dan dertig graden in Ukkel gemeten. Morgen en overmorgen zullen we daar ook kunnen bij tellen en dan zitten we al aan negen tropische dagen.