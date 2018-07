Dit is het parcours van de duivelshuldiging

De Rode Duivels worden zondag, de dag na hun laatste match op het WK voetbal in Rusland, gehuldigd in de Belgische hoofdstad. De spelers worden om 12.30 uur ontvangen op het Kasteel van Laken. Vervolgens maken ze een rit door Brussel in een open bus en verschijnen ze rond 15 uur op het balkon van het stadhuis op de Grote Markt.

Om 12.30 uur ontvangt de koning de Rode Duivels op het Kasteel van Laken. Iets later, om 14.00 uur, vertrekken de spelers in een open bus door Brussel. Een uur later komen de Duivels aan op de Grote Markt in Brussel en maken ze zijn ze te bewonderen op het balkon van het stadhuis. Om 16.30 uur zullen de Duivels huiswaarts keren, zodat alle supporters om 17.00 uur naar de finale van het WK kunnen kijken.

Busrit

De busrit van de Rode Duivels zal ongeveer een uurtje duren. Het nationale elftal vertrekt aan de Kunstberg en gaat via de Infante Isabelle, Putterij, Ducquesnoystraat, Lombaardstraat en de Stoofstraat richting de achterkant van het stadhuis op de Grote Markt. Dat betekent dus dat de toeschouwers op de Grote Markt de Duivels niet zullen zien zien passeren tijdens de busrit.