Dit is het chicste hotel van Vlaanderen

'La Butte aux Bois' in Lanaken is officieel het chicste hotel van Vlaanderen. Vanaf vandaag heeft het niet alleen vijf sterren, maar ook nog eens de S van Superior. Dat heeft geen enkel ander hotel in Vlaanderen.

In Vlaanderen zijn er 160 viersterrenhotels en één hotel met vijf sterren. En ‘La Butte aux Bois’ is sinds vandaag ook het enige vijfsterren Superior-hotel in Vlaanderen.

‘La Butte aux Bois’ heeft een luxewellness en een tweesterrenrestaurant, maar dat is niet het belangrijkste zeggen de uitbaters. Volgens hen maakt de service het verschil. Er zijn zeventig mensen permanent ter beschikking voor 59 kamers.

Klok rond roomservice

Vanuit de hotelkamers is er uitzicht op een gigantisch natuurpark. Daarnaast is er een exclusieve spa, een gastronomisch restaurant en er is de klok rond roomservice.

Wie een nachtje wil doorbrengen in het chicste hotel van Vlaanderen betaalt minstens 150 euro. Wie van de echte luxe wil genieten, betaalt 335 euro per nacht.