Dit gebeurde er vandaag in Luik

De burgemeester van Luik Willy Demeyer (PS) heeft samen met korpschef Christian Beaupère en plaatsvervangend gouverneur van Luik Cathérine Delcours op een persconferentie over de schietpartij van vanmorgen in Luik verklaard dat naast twee dode agentes, vier anderen gewond raakten. De aanval was duidelijk gericht op de politie, en niet op de leerlingen van de school. "Hij vluchtte de school in om te schuilen, maar het is duidelijk dat hij de politie wilde treffen en niet de leerlingen."

De dader, Benjamin Herman, heeft op straat twee agentes van achteren aangevallen met een mes, heeft hun dienstwapens afgepakt en heeft hen daarmee doodgeschoten. Daarna heeft hij ook nog de passagier van een stilstaande auto doodgeschoten, een jongeman van 22. Vervolgens is hij naar een lyceum gelopen, het Lycée Léonie de Waha in het centrum van Luik. Daar hield hij twee werkneemsters gegijzeld tot hij uiteindelijk door speciale eenheden van de politie van Luik werd doodgeschoten.

Moeders

De twee agentes zijn allebei moeder. De agente van 45 heeft een zoon van 25, haar 53-jarige collega heeft een tweeling van dertien. De agentes werden met het dienstwapen van één van hen neergeschoten nadat ze in de rug werden aangevallen door Herman.

Twee gijzelaars

Bij zijn vlucht in de school gijzelde de schutter twee poetsvrouwen, maar zij raakten niet gewond. De speciale eenheden van de politie kwamen ter plaatse en schoten de man dood. Hij bood nog even weerstand door met de twee dienstwapens, die elk zeventien kogels bevatten, terug te schieten. In dat vuurgevecht raakten vier agenten gewond. Een van hen kon inmiddels het ziekenhuis verlaten, de andere drie worden nog steeds verzorgd. Twee agenten kregen een kogel in het been, bij een van hen raakte hij de slagader. De andere twee agenten kregen een kogel in de arm.

Materiële en psychologische steun

Burgemeester Willy Demeyer verzekert de familie en nabestaanden van de slachtoffers dat de verzekering van de stad zal tussenkomen in de materiële kosten die ze nu moeten maken. "Onze stad zorgt ook voor psychologische steun voor wie dat nodig heeft", zei hij nog.

Luikse student

De jongeman van 22 die werd neergeschoten, is een student pedagogie aan de Luikse hogeschool. Hij zou binnen enkele weken zijn diploma behalen. De examens op de hogeschool voor morgen worden uitgesteld.

Rouwregister

De stad opent morgenvroeg om tien uur een rouwregister in het stadhuis. De vlaggen aan alle gemeentelijke gebouwen hangen vanaf nu halfstok, als teken van rouw. Om 13.00 uur volgt morgenmiddag een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers.