Dit drinkt de Belg op café

Bier is het favoriete drankje van de Belg. Dat blijkt uit cijfers van Febed, de Federatie voor Belgische Drankenhandelaars, die De Standaard kon inkijken. Op café drinken we het vaakst pilsbier, maar ook speciaalbieren en bieren met een laag alcoholpercentage blijven in trek. Toch is er niet alleen goed nieuws: we geven steeds minder geld uit op café.

Febed vroeg aan alle aangesloten drankenhandelaars welke volumes ze aan horecazaken leveren. In de cijfers zitten geen warme dranken, wijn en sterkedrank. Binnen de categorie van de koude dranken blijkt bier veruit het populairst.

In die categorie bestaat de helft van alle consumpties uit bier. Daarvan wordt pilsbier het vaakst verkocht (32 procent), gevolgd door speciaalbieren met een hoog alcoholpercentage, zoals abdijbier, en bieren met een laag alcoholpercentage, zoals kriek. Daarna volgt water (26 procent) en frisdrank (19 procent).

Voetbal

Hoewel pilsbier dus nog steeds heel populair is, heeft het wel aan populariteit moeten inboeten in vergelijking met vorig jaar. Voetbal zou hier een mogelijke verklaring voor kunnen zijn. In jaren waarin grote voetbalkampioenschappen plaatsvinden, wordt doorgaans meer bier verkocht. Dat blijkt uit cijfers van AB InBev.

Minder op café

Eind vorig jaar stelde de FOD Economie vast dat de Belg minder geld uitgeeft op café en restaurant. Vooral de uitgaven voor dranken zonder maaltijd gingen heel sterk achteruit (min 14 procent). “Mensen drinken vaker onderweg, maar minder op café”, vertelt Febed-directeur Gilles Vandorpe. “Daardoor verliezen onze traditionele verkooppunten aan cliënteel.”

Stijgende prijzen

Die evolutie zou het gevolg kunnen zijn van de steeds stijgende prijzen. “Door de witte kassa zijn de prijzen sterker toegenomen dan de inflatie. Maar er zijn grenzen aan wat mensen willen betalen”, aldus Filip Vanheusden van horeca Vlaanderen.

Hij denkt dat de prijzen nog zullen stijgen, en dat zou wel eens een probleem kunnen vormen voor de drankenhandelaar. Die heeft immers sowieso af te rekenen met lage marges door sterke concurrentie.

E-commerce

Om toch rendabel te blijven, moet de drankenhandelaar meer inzetten op de particuliere verkoop en de e-commerce. “Vroeger was het de regel dat de drankhandelaar bier, cola en melk aan huis leverde. Maar dat ging er bijna volledig van tussenuit”, zegt Vandorpe. “Vandaag biedt e-commerce opnieuw de mogelijkheid om aan huis te leveren, eventueel via een derde partij.”

Maaltijden aan huis

Ten slotte weegt ook het grote aantal thuisleveringen van maaltijden op de verkoop van drank in de horeca. Wanneer mensen een maaltijd aan huis laten leveren, drinken ze daar immers meestal bij wat ze al in huis hebben.