Dit doen plastic balletjes op luchthaven

Misschien heb je ze al gezien: plastic balletjes naast de landingsbaan op de luchthaven in Zaventem. Maar waarom liggen die er nu eigenlijk? Brussels Airport zet ze in om vogels weg te houden van de landingsbanen en vliegtuigen.

Maar liefst 3,2 miljoen balletjes drijven op de waterbakken op de luchthaven van Zaventem. Die moeten de vogels uit de buurt houden. "Want het kan erg gevaarlijk zijn als dieren op de landingsbanen of aan de vliegtuigen geraken", zegt Anke Fransen van Brussels Airport.

Wildlife Unit

Op de luchthaven is er een zogenoemde ‘Wildlife Unit’ actief. “Dat is een brigade die in de gaten houdt welke dieren er op de luchthaven wonen.” Er liggen namelijk enkele grassen en bossen en daarin wonen heel wat konijnen, muisjes en vogels. “De bedoeling is dat we die dierenpopulatie onder controle houden, zodat ze het luchtverkeer niet in gevaar brengen”, legt Fransen uit.

Waterbassins

Een van de manieren om de dieren weg te houden van vliegtuigen en landingsbanen, zijn dus plastic balletjes. Ze liggen op de waterbakken waarin de regen afgevoerd wordt die op de landingsbanen valt.

“Die waterbassins zijn open en trekken vogels aan, om ervan te drinken of om zich er te nestelen. Nu de bassins volledig bedekt zijn met de balletjes, zien de vogels het wateroppervlak niet meer en worden ze er niet meer door aangetrokken.”

Noodkreet

Brussels Airlines gebruikt nog van enkele andere methodes om vogels op afstand te houden, zoals luchtkanonnen. “Maar vliegtuigen zijn bijvoorbeeld voorzien van apparaten die afschrikgeluiden maken. Vogels horen dan de noodkreet van andere vogels.”

Foto: Brussels Airport