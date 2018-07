Dit doen NAVO-vrouwen vandaag in ons land

Niet alleen de staatshoofden en regeringsleiders zijn vandaag en morgen in ons land voor een belangrijke NAVO-top. Ook hun wederhelften zijn van de partij. Melania Trump, Brigitte Macron, Emine Erdogan en co worden al de hele dag ondergedompeld in de Belgische cultuur.

Het bezoek begon vanmorgen in La Chapelle Reine Elisabeth in Waterloo. Dat is een opleidingscentrum voor jonge muzikanten.

Chocolade en mode

Ze kregen in Waterloo ook chocolade van Herman Van Dender voorgeschoteld. Daarover was Melania Trump blijkbaar enthousiast. Haar medewerkers vertelden de patissier dat ze “morgen een bestelling gaan plaatsen om chocolade mee te nemen naar Amerika”.

Er stond ook mode op de planning. De first ladies zagen creaties van modehuis Natan en hoedenmaakster Fabienne Delvigne.