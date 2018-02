Dit deuntje redt levens op de weg

Wie de E40 of E19 op moet, schrikt maar beter niet als plots 'Last night a DJ saved my life' opduikt op het wegdek. Het gaat om een campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, die bestuurders erop wil wijzen om voldoende afstand te houden tegenover je voorligger.

Op de E40 richting Brussel, tussen Aalst en Affligem, en op de E19 richting Antwerpen, ter hoogte van Vilvoorde, staat de songtekst op het wegdek geschilderd. De kans bestaat dat het liedje voor de rest van de dag door je hoofd spookt, maar het kan ook levens redden.

Twee seconden

De regel is namelijk dat je beter twee seconden afstand houdt tegenover je voorligger. Die twee seconden komen overeen met het deuntje 'Last night a DJ saved my life' van Indeep.

Concreet betekent het dat je op zoek moet gaan naar een punt, een verkeersbord of verlichtingspaal bijvoorbeeld. Vanaf het moment dat je je voorligger voorbij dat punt ziet rijden, begin je het deuntje te zingen. Als je uitgezongen bent, zou je zelf op het punt moeten passeren.

Weersvoorspelling

Normaal werd de campagne pas zondag bekendgemaakt, maar door de weersvoorspelling voor dit weekend moest de songtekst vannacht al aangebracht worden.