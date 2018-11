Dit is de overnemer van Würst in Leuven

De overnemer van het hotdogrestaurant Würst van Jeroen Meus in Leuven is bekend: Hendrik Winkelmans. Winkelmans is de oprichter van de fietsketen Fiets!. Hij gaat de zaak samen met twee vrienden runnen. Ze nemen het concept volledig over en zullen ten laatste over twee weken opnieuw openen.

Drie jaar geleden stampte Jeroen Meus Würst in Leuven uit de grond. Later volgden er dan nog twee vestigingen in Antwerpen en Gent. Vorige maand ging de zaak failliet, Jeroen Meus was toen geen zaakvoerder meer.

Bekijk ook: