Dit is de mooiste winkelstraat van het land

De stad Mechelen heeft vandaag de Prijs Publieke Ruimte ontvangen voor winkelstraat Bruul, die als echte boulevard de Vijfhoek met de Grote Markt verbindt. De straat, waarbij ook de heraanleg van de Botermarkt hoort, wordt daarmee de mooiste winkelstraat van het land.

Mechelen mag volgens de jury trots zijn op de mooiste winkelstraat van het land en de jury noemt de stad een voorbeeld voor andere steden. Bij de herinrichting kreeg de straat wat groen, spelelementen en pleintjes maar ook fietsvoorzieningen en aandacht voor water.

Kwaliteit in openbare ruimte

De Prijs Publieke Ruimte wordt sinds 2008 uitgereikt door Infopunt Publieke Ruimte, het kenniscentrum van de Voetgangersbeweging dat ijvert voor meer kwaliteit in de openbare ruimte.

Naast Mechelen waren de genomineerden dit jaar de stad Antwerpen (tijdelijke inrichting Moorkensplein, Borgerhout), de stad Leuven (Dijledelta en Sluispark), de stad Kortrijk (herinrichting voorplein Textuurmuseum) en de gemeente Zwalm (herinrichting dorpskern Roborst).

Stelselmatige vernieuwing

Mechelen werd in het verleden reeds meermaals genomineerd waardoor de winst er volgens juryvoorzitter Jan Vilain zat aan te komen.

“Mechelen heeft een systematische en consequente aanpak gevonden voor zijn openbare ruimte die de rust, sereniteit en samenhang in de stad bevordert. De stelselmatige vernieuwing van de publieke ruimte duidt op een gezonde stedelijke dynamiek.”

Investeringsbeleid

“We plukken de vruchten van een volgehouden investeringsbeleid in de vernieuwing van de openbare ruimte. We halen de ene na de andere prijs voor projecten van stedelijke innovatie. Dat zorgt er ook voor dat steeds meer Mechelaars trots zijn op hun stad”, zegt Bart Somers. Hij nam de prijs in ontvangst uit handen van de juryvoorzitter.

De totaalaanpak van Mechelen is volgens de jury een voorbeeld voor andere steden. Het stadsbestuur ontving een betontegel met de vermelding van de prijs die later in het straatbeeld kan worden geïntegreerd.